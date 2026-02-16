Concorezzo-Offanengo 2-3 | Bressan allunga a +6 zona retrocessione

Una sfida di grande intensità si è conclusa con una vittoria sofferta, in esplicita consolidazione per la squadra di Offanengo, che ha ottenuto un successo al tie break contro Concorezzo, mantenendo alta la tensione e il ritmo di gioco fino all'ultimo punto. La gara, valida per la terza giornata della fase di pool salvezza nel campionato di A2 femminile, ha visto le ospiti conquistare il primo set, subire il ritorno delle padrone di casa nel secondo, e poi si è trasformata in un confronto equilibrato e incerto nel corso di tutto il match. Le formazioni affrontano la prima frazione con grande determinazione. Grande equilibrio e tante emozioni nel secondo set Offanengo vola sul 20-24, SSD Pallavolo Concorezzo la ribalta: 26-24 e 1-1