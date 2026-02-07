Pallavolo B1 | Angelini Cesena ripartenza con Vallicelli per allontanare la zona retrocessione

L’Angelini Cesena torna in palestra con il sorriso, dopo alcune settimane difficili in campionato. La squadra femminile di pallavolo di serie B1 ha ripreso gli allenamenti con Vallicelli, nel tentativo di cambiare marcia e uscire dalla zona retrocessione. La squadra sa che ora deve dimostrare il carattere e mettere in campo tutto quello che ha, per migliorare la posizione in classifica e rilanciare le proprie chance di salvezza.

L'Angelini Cesena, squadra di pallavolo femminile impegnata nel campionato di serie B1, è chiamata a una svolta cruciale nel girone di ritorno, con l'obiettivo di allontanarsi dalla zona retrocessione e rilanciare le proprie ambizioni. La squadra, attualmente terzultima in classifica con soli 11 punti, affronterà un percorso ad ostacoli che inizia con la trasferta di Campagnola Emilia contro l'Osgb Volley, una delle formazioni più solide del girone. La sfida, in programma per le ore 18:00, rappresenta un banco di prova impegnativo, ma anche un'opportunità per dimostrare i progressi fatti durante le due settimane di riposo e per sfruttare il ritorno in squadra di un elemento esperto.

