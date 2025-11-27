Il centro storico si trasforma in una galleria a cielo aperto con la grande festa Furlé-Cézanne

Domenica 30 novembre, a partire dalle ore 11, in via Pier Maria Caporali si terrà la festa conclusiva del progetto europeo ‘Cities at Heart’: ‘FurléCézann'. In collaborazione con ex bar Cristina, Piadamendola, Baricentro, Osteria Fondo, Quinto, Arte Vintage Shop e Adarc, tra aperitivi e pranzi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Il centro storico si trasforma in una galleria a cielo aperto con la grande festa "Furlé-Cézanne"

Approfondisci con queste news

Perugia, paura in centro storico. Negoziante aggredita: “Mi sono chiusa dentro” Vai su X

A Napoli il Natale non arriva… esplode! Tra luci, musica, vicoli che profumano di festa e un calendario pienissimo di appuntamenti gratuiti, dicembre in città sarà un mese da vivere tutto d’un fiato. Dal centro storico alle piazze sul mare, passando per conce - facebook.com Vai su Facebook

Macerata, Galleria del commercio: pronto il nuovo ascensore che parte da via Armaroli - Facilitare l’accesso al centro storico, abbattere le barriere architettoniche, rigenerare un luogo spesso degradato con scritte e murales. Secondo corriereadriatico.it

’Galleria naturale’, ecco sei nuove attività - Grazie al progetto ‘Galleria naturale’ sei attività hanno aperto nel centro storico, e di recente altri due privati si sono detti interessati ad aderire. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Galleria Nazionale d'Arte moderna e contemporanea, stanziati 15 milioni per la riqualificazione - Gli interventi sull'Ala Cosenza a cura dell'architetto Mario Botta: nuovi spazi espositivi, auditorium polivalente, area verde rinnovata, un centro studi moderno e un collegamento diretto con la Galle ... Si legge su msn.com