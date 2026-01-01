In Germania, circa 800 persone hanno dato il benvenuto al nuovo anno con un tuffo nel Mare del Nord a Cuxhaven. Questa tradizione, praticata ogni anno, rappresenta un modo simbolico per accogliere il 2024 con energia e speranza. L’evento richiama partecipanti da diverse regioni, sottolineando l’importanza delle tradizioni locali nel celebrare l’inizio di un nuovo ciclo.

Circa 800 persone hanno celebrato il nuovo anno con un tuffo rinfrescante nel Mare del Nord a Cuxhaven, in Germania. Nonostante le temperature gelide e il vento forte, i partecipanti si sono immersi in acqua in piccoli gruppi, incoraggiati dagli spettatori lungo la spiaggia e accompagnati dalla musica che ha contribuito a creare l’atmosfera. I vigili del fuoco e l’Associazione tedesca di salvataggio, o DLRG, erano presenti per garantire la sicurezza. Dopo la nuotata, i partecipanti si sono riscaldati con docce calde in una piscina coperta nelle vicinanze. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Germania, in 800 festeggiano Capodanno con un tuffo nel Mare del Nord

Leggi anche: Germania, la denuncia di Greenpeace: “Pfas oltre soglia in pesci e molluschi pescati nel Baltico e nel Mare del Nord”

Leggi anche: Cresce l'attesa per il tuffo in mare di Capodanno Mimì Fortugno: presentata la 53esima edizione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Germania, in 800 festeggiano Capodanno con un tuffo nel Mare del Nord - (LaPresse) Circa 800 persone hanno celebrato il nuovo anno con un tuffo rinfrescante nel Mare del Nord a Cuxhaven, in Germania. stream24.ilsole24ore.com