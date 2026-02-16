Computer quantistico in Campania il Tar annulla la gara vinta da IBM | si ferma la Quantum Valley della Regione

Il Tar Campania ha annullato la gara da 61 milioni di euro per il computer quantistico a Salerno, perché la proroga dei termini giudicata illegittima ha compromesso la regolarità dell’intero procedimento. La Regione aveva bandito il concorso per creare una Quantum Valley, ma il tribunale ha deciso di fermare tutto, bloccando di fatto il progetto. La decisione arriva dopo che alcune aziende avevano contestato la proroga, ritenendola fuori legge. Ora si attende una nuova procedura per assegnare i fondi destinati al computer avanzato.

La Quantum valley napoletana: ecco il laboratorio della Federico II per il teletrasporto quantistico La Quantum Valley Napoletana, laboratorio della Federico II, si dedica allo sviluppo del teletrasporto quantistico di informazioni. Si chiama Qolossus 2.0 il primo computer quantistico fotonico italiano