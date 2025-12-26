Openda Juve primo Natale in bianconero per l’attaccante belga | il suo messaggio d’auguri sui social a tutti i tifosi – FOTO

Openda Juve, gli auguri speciali dell’attaccante: primo Natale a Torino festeggiato in famiglia con un messaggio per i tifosi. Il primo Natale da giocatore della Juventus ha un sapore speciale per Lois Openda. L’attaccante belga, arrivato a Torino nelle ultime battute del calciomercato estivo, sta iniziando a entrare sempre più nel cuore del mondo bianconero, non solo a suon di prestazioni in campo ma anche attraverso la condivisione della sua vita privata. In un momento di pausa dal fitto calendario agonistico, lo juventino ha voluto condividere con i suoi follower un momento di intimità e serenità domestica, celebrando le festività direttamente dalla sua abitazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

