E’ tra le più longeve Maria compie 108 anni | Qual è il mio segreto? Mangiare poco e bene

Cento ospiti, tre ultracentenarie (Teresa, 105, Lina, 104, Rina 101) e la nonnina più longeva di tutta Osimo, Maria Freddo. Festeggiata, ieri, per lo straordinario compleanno dei 108 anni. Soffia, sulle candeline, attorniata da parenti e personale della Casa di riposo Bambozzi, dove la signora vive da 25 anni. E nello sguardo, vigile, comunica quel forte senso di gratitudine e riconoscenza per chi la tributa in grande stile. Nata il 3 dicembre 1917 ad Assunción de Saladillo, in Argentina, Maria arrivò a Osimo nel 1920 insieme ai genitori Paolo e Geltrude e ai fratelli Giuseppe, Pierina e Tullia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - E’ tra le più longeve. Maria compie 108 anni: "Qual è il mio segreto? Mangiare poco e bene"

