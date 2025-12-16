Buon compleanno Jane Austen! La scrittrice compie 250 anni ma parla alla Gen Z

Celebrare i 250 anni di Jane Austen significa riscoprire il suo fascino senza tempo, che oggi conquista anche la Generazione Z. I suoi romanzi tornano protagonisti di classifiche, adaptation e proposte multimediali, dimostrando come le sue storie d’amore e i suoi personaggi siano ancora attuali e coinvolgenti.

Jane Austen compie 250 anni ma parla la lingua della Gen Z: i suoi romanzi tornano a dominare classifiche, viaggi letterari e nuovi adattamenti, da Netflix ad Audible. Tra celebrazioni globali e tè in stile Regency, l’autrice risplende come icona pop e femminista, capace di insegnare ancora oggi l’arte dell’empatia. Vanityfair.it

