Bonny sicuro | Vogliamo portare a casa questo trofeo L’Inter deve affrontare il Bologna in questo modo

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole dell’attaccante nerazzurro prima della semifinale di Supercoppa: maturità, rispetto per il Bologna e voglia di incidere Poco prima del fischio d’inizio della semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter, disputata in Arabia Saudita, Ange-Yoan Bonny si è fermato ai microfoni di SportMediaset per condividere pensieri ed emozioni alla vigilia di una sfida . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bonny sicuro vogliamo portare a casa questo trofeo l8217inter deve affrontare il bologna in questo modo

© Calcionews24.com - Bonny sicuro: «Vogliamo portare a casa questo trofeo. L’Inter deve affrontare il Bologna in questo modo»

Leggi anche: Bologna Inter, Di Vaio sicuro: «Abbiamo meritato questo traguardo e vogliamo vincere la Supercoppa»

Leggi anche: De Roon fa eco a Palladino verso Atalanta Juve di Coppa Italia: «Vogliamo portare a casa questo trofeo dopo tante finali perse, ci ha detto questa cosa anche il mister»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.