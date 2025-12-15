Incidente tra auto e moto | 18enne muore mentre va a scuola ferita l’amica

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Santarcangelo di Romagna, provocando la morte di un 18enne e il ferimento di un’amica. L’incidente, avvenuto sulla strada Marecchiese alle 7, coinvolgeva un’auto e una moto ed è ancora oggetto di indagini.

Grave incidente a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. Sulla strada Marecchiese è deceduta a seguito di un incidente stradale – avvenuto alle 7.30 di questa mattina – una ragazza, appena 18enne, proveniente proprio da Santarcangelo. La giovane era alla guida dello scooter Honda SH 125 e stava andando a scuola insieme a un’amica, quando – secondo la prima ricostruzione – ha effettuato un sorpasso ed è stata travolta da un’auto condotta da una 46enne, una Dacia Sandero intenta a svoltare alla sinistra del mezzo a due ruote. La coetanea, che viaggiava come passeggera, è rimasta ferita ed è ricoverata in prognosi riservata al Bufalini di Cesena. Ilfattoquotidiano.it

