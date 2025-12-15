Rimini 18enne muore dopo incidente con lo scooter | si è schiantata contro un’auto mentre andava a scuola

Un tragico incidente a Rimini ha coinvolto due ragazze di 18 anni, una delle quali ha perso la vita dopo essersi scontrata con un’auto mentre si recava a scuola. L’amica che viaggiava con lei è rimasta ferita, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite da questa tragedia.

A bordo del mezzo c'era anche una sua amica, sempre 18enne, che sarebbe rimasta ferita ma non verserebbe in pericolo di morte. Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e individuare eventuali responsabilità.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale di Rimini, le ragazze stavano sorpassando un'auto quando una Dacia Sandero, condotta ...

Rimini, scontro fatale in scooter a Sant'Ermete: muore una 18enne, ferita l'amica

