Tensione nel negozio delle Olimpiadi a Milano tra un gruppo di tifosi israeliani e un commesso

Da ilgiorno.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di tifosi israeliani ha creato tensione nel negozio delle Olimpiadi a Milano dopo aver sventolato le bandiere del loro paese, e un commesso ha risposto gridando

I tifosi sarebbero entrati sventolando le bandiere del loro paese e il dipendente avrebbe risposto "Free Palestine" (video dall'account Instagram Eye on Palestine) I tifosi sarebbero entrati sventolando le bandiere del loro paese e il dipendente avrebbe risposto "Free Palestine" (video dall'account Instagram Eye on Palestine) Diversità è una parola che spaventa, ma se guardiamo bene il nostro mondo e ci guardiamo dentro, in qualche modo siamo tutti diversi. La. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

tensione nel negozio delle olimpiadi a milano tra un gruppo di tifosi israeliani e un commesso

© Ilgiorno.it - Tensione nel negozio delle Olimpiadi a Milano tra un gruppo di tifosi israeliani e un commesso

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, tra gli atleti israeliani anche soldati Idf coinvolti nel genocidio a Gaza tra cui Ward Fawarsy

#Milano-Cortina 2026 || Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, tra gli atleti israeliani ci sono anche alcuni soldati dell’Idf.

Cittiglio, pomeriggio ad alta tensione in stazione: gruppo di giovanissimi nel mirino delle forze dell’ordine

Sabato pomeriggio a Cittiglio, in provincia di Varese, si è verificato un episodio di notevole tensione presso la stazione ferroviaria.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tensione al New Yorker: giovane fermato dopo un presunto furto; Tensione a Sion: familiari delle vittime attaccano i Moretti; Tre donne rubano da Risparmio Casa, paura al Corridomnia: spray urticante spruzzato per fuggire; Range Time - Giuseppe Piller Cottrer: Azzurri bravissimi a gestire la grande tensione che si respirava nel pre-gara, l'argento può dare un po' di tranquillità per le prossime prove.

Spedizione punitiva nel negozioUn pomeriggio iniziato come tanti e finito con l’arrivo delle pattuglie della polizia locale e dei carabinieri e un uomo in ospedale. È successo ieri pomeriggio in via delle Galligarie, dove una serie ... ilrestodelcarlino.it