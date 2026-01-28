Compendio patrimoniale sproporzionato a Bari maxi sequestro da 870mila euro

Da baritoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina le forze dell’ordine di Bari hanno eseguito un maxi sequestro da 870 mila euro. I finanzieri del Comando provinciale hanno agito su ordine del tribunale, confiscando beni ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia sul “compendio patrimoniale sproporzionato”.

L'operazione è stata eseguita dai finanzieri del Comando provinciale, in esecuzione di un decreto emesso dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo pugliese Questa mattina è scattata l'operazione dei finanzieri del Comando provinciale di Bari. Le Fiamme Gialle hanno eseguito un decreto emesso dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, che dispone il sequestro preventivo d’urgenza finalizzato alla confisca di beni per un valore complessivo di circa 870mila euro. Il provvedimento riguarda l'accusa di presunto riciclaggio, per un valore di circa 70 mila euro, a carico di due indagati.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Bari Operazione

"Tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati", sequestro da un milione di euro a Bari

Frode sui bonus edilizi, sequestrati a Bari beni per 870mila euro

La Guardia di finanza di Bari ha sequestrato beni per 870mila euro a un marito e una moglie.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.