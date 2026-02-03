Via Dupré scatta il blitz Un uomo sequestrato in quell’abitazione aveva chiesto aiuto

Una giornata di tensione si è consumata in via Dupré a Siena, dove la polizia ha fatto scattare un blitz. Gli agenti sono entrati in un’abitazione e hanno scoperto un uomo sequestrato, che ha chiesto aiuto prima di essere liberato. La vicenda ha avuto anche ripercussioni giudiziarie, con due fratelli pakistani che si trovano davanti ai giudici della Corte di Assise, accusati di aver sequestrato un ragazzo e di avergli chiesto ospitalità prima di compiere il gesto.

Siena, 3 febbraio 2026 – "C'è un ragazzo che ha bisogno di ospitalità, puoi aiutarmi? Gli dissi sì", racconta uno dei due fratelli pakistani imputati per sequestro di persona davanti ai giudici della Corte di Assise. La casa è in via Duprè, in cima alla salita, circa 20 metri quadrati presi in affitto. «Eravamo in tre – dice aiutato dall'interprete, rispondendo al pubblico ministero Siro De Flammineis –, ma se arriva un ospite si mette un materasso in terra. Fra pakistani ci aiutiamo». E ancora: «Si fece la doccia, utilizzò il wi-fi per chiamare a casa, i genitori». Una ricostruzione dell'imputato – il 44enne, difeso dall'avvocato Monica Barbafiera, che adesso abita a Rapolano – volta a smontare la grave accusa.

