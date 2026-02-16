A Belgioioso, il laboratorio di fumetti ha preso vita perché i ragazzi delle scuole primarie vogliono creare le proprie strisce comiche. Guidati da esperti come Davide Barzi, Alessandro Costa, Erika De Giglio e Axel Novelli, i giovani partecipanti si cimentano con disegni e storie, usando strumenti semplici come matite e colori. Durante le lezioni, i bambini scoprono come trasformare idee in vignette divertenti e coinvolgenti, portando a casa le prime creazioni personali.

Belgioioso (Pavia), 16 febbraio 2026 – A lezione di fumetto. Guidati da Davide Barzi, sceneggiatore, scrittore, storico del fumetto, dal fumettista Alessandro Costa, da Erika De Giglio che dopo un percorso di studi artistici, si è specializzata in fumetto e illustrazione per l’infanzia lavorando come copertinista, colorista e illustratrice e da Axel Novelli, autore, insegnante di storytelling e game design, i ragazzi delle scuole primarie stanno imparando a disegnare fumetti. “Comic strip olimpioniche!” è il titolo del progetto che insegna a realizzare una vignetta, una striscia, una didascalia, parole onomatopeiche, balloons, e anche a collegare il disegno e la didascalia alla descrizione e alla narrazione, e la nuvoletta al dialogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Comic strip olimpioniche!”: piccoli fumettisti crescono a Belgioioso

