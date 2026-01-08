Piccoli Soros crescono | dietro ProPal e ProMaduro la stessa regia

Da iltempo.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

ProPal e ProMaduro sono collegati da un’unica regia, quella di Neville Roy Singham, imprenditore e filantropo americano noto come «The Socialist». Dietro le proteste e le manifestazioni si nasconde una rete di influenze e interessi condivisi, legati alla sua passione per la Cina, il maoismo e le cause progressiste. Un’analisi delle connessioni tra queste realtà rivela come un singolo individuo possa influenzare eventi di portata internazionale.

Proteste ProPal e manifestazioni pro-Maduro legate da uno stesso filo, o meglio, da uno stesso uomo. Negli Stati Uniti tutti lo chiamano «The Socialist», ma il suo vero nome è Neville Roy Singham, business man visionario e, sopratutto, milionario, con una mai celata passione per la Cina (tanto da andarsene a vivere a Shangai), per il maoismo e per le cause così dette progressiste. Sarebbe lui, o meglio, il suo denaro ad aver finanziato le recenti proteste contro la destituzione del presidente venezuelano andate in scena negli ultimi giorni in Usa; così come sarebbero fondazioni a lui legate ad aver appoggiato organizzativamente e finanziariamente le grandi dimostrazioni pro Palestina che da dopo il 7 ottobre 2023 hanno infiammato strade e campus universitari americani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

piccoli soros crescono dietro propal e promaduro la stessa regia

© Iltempo.it - Piccoli Soros crescono: dietro ProPal e ProMaduro la stessa regia

Leggi anche: Il denaro si Soros dietro le proteste globali dei ProPal: l'inchiesta

Leggi anche: Il denaro di Soros dietro le proteste globali dei ProPal: l'inchiesta

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.