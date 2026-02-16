Come sta Elias Lajunen | le condizioni dopo la tremenda caduta nel Big Air

Elias Lajunen si trova in ospedale dopo aver subito una caduta brutale durante le qualificazioni del Big Air a Livigno, evento che si svolge nel tentativo di qualificarsi per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La sua caduta, avvenuta ieri sera nello Snow Park, ha attirato l’attenzione di tutti, mentre i medici stanno monitorando le sue condizioni. L’atleta finlandese ha perso il controllo durante il salto, finendo a terra in modo violento sulla neve dura.

Le qualificazioni maschili del Big Air andate in scena ieri sera presso lo Snow Park di Livigno e valevoli per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 hanno regalato sicuramente grande spettacolo, ma anche un incidente abbastanza pericoloso. Per fortuna dovrebbe trattarsi solo di un forte spavento e non di un grave infortunio per Elias Lajunen, protagonista di una brutta caduta in atterraggio dal suo primo salto. L’atleta finlandese di freestyle, dopo aver sbattuto la testa sulla neve, sembrava aver perso conoscenza ed è stato subito soccorso dal personale medico presente in loco. Lajunen, mentre veniva portato via in barella, ha comunque alzato il pollice facendo intendere di essere vigile e di non aver riportato delle conseguenze particolarmente gravi nell’impatto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lajunen è caduto durante le qualificazioni del big air maschile a causa di un salto complicato al Livigno Snow Park, causando preoccupazione tra i presenti.

