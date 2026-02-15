Brutta caduta per Lajunen alle Olimpiadi sbatte la testa sulla neve e va via in barella | come sta

Durante le qualifiche di Big Air alle Olimpiadi, Lajunen ha avuto una brutta caduta, sbattendo la testa sulla neve e lasciando il ghiaccio in barella. La sua caduta ha causato grande preoccupazione tra il pubblico, mentre i soccorritori si sono precipitati sul luogo dell’incidente per prestargli assistenza.

Grande spavento per Lajunen durante le qualifiche di Big Air: perde l'equilibrio dopo un salto e sbatte con la testa per terra. La Finlandia fa sapere che è cosciente.