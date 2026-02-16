Bruttissima caduta nel Big Air delle Olimpiadi | Lajunen immobile a terra Gli ultimi aggiornamenti

Durante il Big Air delle Olimpiadi, Lajunen è caduto pesantemente e si è fermato a terra. La causa è stata una brutta perdita di equilibrio durante il salto, che ha portato a una caduta violenta. Il media finlandese Yle ha confermato che il Comitato Olimpico Finlandese ha riferito che Lajunen ha battuto la testa nel momento dell’atterraggio, ma è rimasto cosciente e ha ripreso a muoversi.

AGGIORNAMENTO ORE 23.45. Il media finlandese Yle si è messo in contatto con il Comitato Olimpico Finlandese, il quale ha comunicato che Lajunen ha battuto la testa durante l’atterraggio, è cosciente e ha ripreso la sua mobilità. Grande sospiro di sollievo per il figlio di Samppa Lajunen, tre volte campione olimpico di combinata nordica. — Un bruttissimo incidente ha avuto luogo nelle qualificazioni del Big Air maschile, disciplina dello sci freestyle protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il finlandese Elias Lajunen è caduto durante l’esecuzione del salto, picchiando duramente sulla neve di Livigno e rimanendo immobile a terra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bruttissima caduta nel Big Air delle Olimpiadi: Lajunen immobile a terra. Gli ultimi aggiornamenti Milano Cortina, caduta spaventosa per Lajunen nel big air. Come sta l’atleta finlandese -Video Lajunen è caduto durante le qualificazioni del big air maschile a causa di un salto complicato al Livigno Snow Park, causando preoccupazione tra i presenti. LIVE Snowboard, Olimpiadi big air in DIRETTA: Matteoli in finale!! Si assegnano gli ultimi posti Questa mattina a Pechino sono partite le qualificazioni del Big Air maschile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ansia per Mark McMorris: brutta caduta nelle prove di big air; Italia bronzo nel Team Event di pattinaggio!; Discesa femminile: Goggia di bronzo: Un'altra medaglia, è sempre grande. Dramma Vonn; VIDEO Lindsey Vonn, la drammatica caduta nella discesa di Cortina. Bruttissima caduta nel Big Air delle Olimpiadi: Lajunen immobile a terra. Tabanelli quinto dopo la prima runUn bruttissimo incidente ha avuto luogo nelle qualificazioni del Big Air maschile, disciplina dello sci freestyle protagonista alle Olimpiadi Invernali di ... oasport.it Milano Cortina, ancora paura dopo Lindsey Vonn: tremenda caduta per Lajunen nel Big Air, come sta il 18enneAltro spaventoso incidente alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Momenti di paura nel big air per la rovinosa caduta del finlandese Elias Lajunen. sport.virgilio.it Ansia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: terribile caduta di Elias Lajunen nel big air facebook PIÙ FORTE DEL DOLORE Azzurre scatenate nelle qualificazioni femminili del big air di sci acrobatico! Avanzano sia Flora Tabanelli, che corre con una lesione al crociato del ginocchio destro, sia Maria Gasslitter! Quando si è campionesse, l’agonismo x.com