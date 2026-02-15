Milano Cortina caduta spaventosa per Lajunen nel big air Come sta l’atleta finlandese -Video

Lajunen è caduto durante le qualificazioni del big air maschile a causa di un salto complicato al Livigno Snow Park, causando preoccupazione tra i presenti. La scena si è svolta nel primo pomeriggio di domenica 15 febbraio, quando l’atleta finlandese ha perso il controllo e si è schiantato al suolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre i compagni di gara si sono fermati, preoccupati per le sue condizioni.

(Adnkronos) – Grande paura alle Olimpiadi di Milano Cortina. Durante le qualificazioni del big air maschile di sci freestyle oggi, domenica 15 febbraio, il Livigno Snow Park ha vissuto attimi di paura e silenzio. Nel corso della prima manche, l'atleta finlandese Elias Lajunen, 18 anni, è caduto in maniera violenta battendo la schiena e la testa sulla pista durante l'esecuzione di un trick. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e portato via in toboga. Come apprende l'Adnkronos da fonti della nazionale finlandese, il 18enne è cosciente e muove braccia e gambe. Nelle prossime ore sarà rivalutato, ma le sue Olimpiadi finiscono qui.