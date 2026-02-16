Come si orchestra la lotta alla povertà

L’Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, candidata agli ultimi Grammy, si impegna da anni a combattere la povertà attraverso la musica. La band ha coinvolto centinaia di giovani provenienti da quartieri svantaggiati, offrendo loro opportunità di formazione e speranza. Recentemente, l’orchestra ha avviato un nuovo progetto che prevede corsi gratuiti di strumento per bambini e adolescenti.

Agli ultimi Grammy, i premi che celebrano l’industria musicale globale, gli occhi e le orecchie erano puntati sulle star del momento, e forse è passato in sordina un nome, quello dell’Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, diretta da Gustavo Dudamel. Per il compositore venezuelano non era la prima candidatura, ma era la prima per l’orchestra che lo aveva cresciuto e lanciato. Dietro non c’è soltanto un disco (la registrazione del Boléro di Maurice Ravel), ma mezzo secolo di storia. Una storia che comincia in un garage di Caracas e che si chiama El Sistema. El Sistema nasce nel 1975 da un’intuizione semplice quanto ambiziosa: usare la musica orchestrale per combattere la povertà. 🔗 Leggi su Internazionale.it

