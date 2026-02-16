Come si orchestra la lotta alla povertà
L’Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, candidata agli ultimi Grammy, si impegna da anni a combattere la povertà attraverso la musica. La band ha coinvolto centinaia di giovani provenienti da quartieri svantaggiati, offrendo loro opportunità di formazione e speranza. Recentemente, l’orchestra ha avviato un nuovo progetto che prevede corsi gratuiti di strumento per bambini e adolescenti.
Agli ultimi Grammy, i premi che celebrano l’industria musicale globale, gli occhi e le orecchie erano puntati sulle star del momento, e forse è passato in sordina un nome, quello dell’Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, diretta da Gustavo Dudamel. Per il compositore venezuelano non era la prima candidatura, ma era la prima per l’orchestra che lo aveva cresciuto e lanciato. Dietro non c’è soltanto un disco (la registrazione del Boléro di Maurice Ravel), ma mezzo secolo di storia. Una storia che comincia in un garage di Caracas e che si chiama El Sistema. El Sistema nasce nel 1975 da un’intuizione semplice quanto ambiziosa: usare la musica orchestrale per combattere la povertà. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Come il Venezuela ha orchestrato la lotta alla povertà
Il Venezuela ha utilizzato la musica come strumento di speranza, con l’Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, nominata agli ultimi Grammy, che da anni coinvolge giovani provenienti da quartieri svantaggiati.
Approvato il regolamento della prima Cer del comune di Rimini: priorità alla lotta alla povertà energetica
Il Comune di Rimini ha approvato il regolamento per la prima Comunità Energetica Rinnovabile, con l’obiettivo di favorire iniziative volte a ridurre la povertà energetica.
GI-HUN FORMA LA SUA SQUADRA - SQUID GAME #netflix #serienetflix #serietv #squidgame
Argomenti discussi: Orchestra: la servitizzazione che salva il machinery. Dati, AI e servizi digitali per riportare i margini a doppia cifra; Al palazzo delle Esposizioni di Empoli torna l'Orchestra della Toscana con il clarinettista Kevin Spagnolo; Guest della European Music Orchestra conducted by Claudio Fasoli: equilibrio fra scrittura e apertura, il jazz come campo di verifica; Bolzano-Trento: Ridout e Kaziboni con l’Orchestra Haydn.
Come il Venezuela ha orchestrato la lotta alla povertàL’Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, candidata agli ultimi Grammy, è l’erede di un progetto che da decenni usa la musica per offrire un futuro a ragazze e ragazzi delle classi povere. E che Caracas ha ... internazionale.it
Demo Morselli: «Come Striscia la mia musica!»Demo Morselli, nato a Reggio Emilia il 12 novembre 1961 sotto il segno della musica. «In Pianura Padana d’inverno si condivide la musica con la nebbia. Nell’infanzia e nell’adolescenza, prima di ... sorrisi.com
«Los Lobos», a Chiari la band che lotta per i diritti degli immigrati x.com
Inter e Juve, 100 milioni di differenze: dal direttore d'orchestra Chivu al rivoluzionario Spalletti - facebook.com facebook