Il Venezuela ha utilizzato la musica come strumento di speranza, con l’Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, nominata agli ultimi Grammy, che da anni coinvolge giovani provenienti da quartieri svantaggiati. Questa orchestra, nata dall’idea di usare l’arte per dare opportunità ai più giovani, organizza concerti e programmi di formazione in zone difficili. Un esempio concreto di come la musica possa cambiare la vita di molti ragazzi.

Agli ultimi Grammy, i premi che celebrano l’industria musicale globale, gli occhi e le orecchie erano puntati sulle star del momento, e forse è passato in sordina un nome, quello dell’Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, diretta da Gustavo Dudamel. Per il compositore venezuelano non era la prima candidatura, ma era la prima per l’orchestra che lo aveva cresciuto e lanciato. Dietro non c’è soltanto un disco (la registrazione del Boléro di Maurice Ravel), ma mezzo secolo di storia. Una storia che comincia in un garage di Caracas e che si chiama El Sistema. El Sistema nasce nel 1975 da un’intuizione semplice quanto ambiziosa: usare la musica orchestrale per combattere la povertà. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Come il Venezuela ha orchestrato la lotta alla povertà

Il Comune di Rimini ha approvato il regolamento per la prima Comunità Energetica Rinnovabile, con l’obiettivo di favorire iniziative volte a ridurre la povertà energetica.

Napoli, venezuelani contestano corteo pro-Maduro

