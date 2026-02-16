Come lavorare al teatro San Carlo | le offerte di lavoro

La Fondazione Teatro di San Carlo ha aperto nuove opportunità di lavoro dopo aver pubblicato diversi bandi. La decisione è stata presa per rafforzare il team tecnico e migliorare la qualità delle produzioni, in vista delle prossime rappresentazioni. Recentemente, l’ente ha cercato personale specializzato per ruoli tecnici, offrendo contratti a tempo indeterminato e coinvolgendo candidati con competenze specifiche nel settore teatrale.

La Fondazione Teatro di San Carlo ha pubblicato una serie di bandi per lavorare a teatro. Procedura selettiva pubblica riservata al personale tecnico per l'eventuale assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto nel ruolo di Macchinista Teatrale nel livello V dell'area tecnico-amministrativa del CCNL vigente per il personale dipendente delle Fondazioni Lirico Sinfoniche.