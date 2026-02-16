Come difendersi dal monossido il gas inodore che ti toglie l’ossigeno

Il monossido di carbonio provoca ogni anno in Italia decine di morti silenziose perché non si avverte, anche se si respira. Questo gas inodore e insapore può accumularsi nelle case, specialmente durante l’inverno, quando si utilizzano più frequentemente stufe e caminetti. Molti non si rendono conto di essere in pericolo finché non è troppo tardi.

In Italia causa centinaia di decessi ogni anno. Purtroppo è impossibile accorgersi di inalarlo, perché non dà irritazioni. Meglio controllare regolarmente caldaie e vecchie stufe. E tenere areata la casa. Si tende a pensare che l’unico problema del freddo invernale sia la bassa temperatura e che, di conseguenza, ogni volta che si accende il riscaldamento l’unico problema possibile sia risolto. Ahinoi, così non è. Possono esserci anche problemi a causa del riscaldamento, invece, problemi derivanti dal monossido di carbonio, la cui inalazione dipende sovente da un riscaldamento difettoso. 🔗 Leggi su Laverita.info

Monossido di carbonio, a Lucca una famiglia uccisa dal gas che non senti e non vedi

Nelle scorse ore, a Porcari, un piccolo comune della provincia di Lucca, una famiglia è stata trovata senza vita.

Famiglia sterminata dal monossido, focus sulla disposizione degli scarichi del gas

Una famiglia di Porcari è morta in casa a causa del monossido di carbonio.

