Il monossido di carbonio provoca ogni anno in Italia decine di morti silenziose perché non si avverte, anche se si respira. Questo gas inodore e insapore può accumularsi nelle case, specialmente durante l’inverno, quando si utilizzano più frequentemente stufe e caminetti. Molti non si rendono conto di essere in pericolo finché non è troppo tardi.

In Italia causa centinaia di decessi ogni anno. Purtroppo è impossibile accorgersi di inalarlo, perché non dà irritazioni. Meglio controllare regolarmente caldaie e vecchie stufe. E tenere areata la casa. Si tende a pensare che l’unico problema del freddo invernale sia la bassa temperatura e che, di conseguenza, ogni volta che si accende il riscaldamento l’unico problema possibile sia risolto. Ahinoi, così non è. Possono esserci anche problemi a causa del riscaldamento, invece, problemi derivanti dal monossido di carbonio, la cui inalazione dipende sovente da un riscaldamento difettoso. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Come difendersi dal monossido, il gas inodore che ti toglie l’ossigeno

Nelle scorse ore, a Porcari, un piccolo comune della provincia di Lucca, una famiglia è stata trovata senza vita.

Una famiglia di Porcari è morta in casa a causa del monossido di carbonio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.