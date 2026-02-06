Famiglia sterminata dal monossido focus sulla disposizione degli scarichi del gas
Una famiglia di Porcari è morta in casa a causa del monossido di carbonio. La villetta in località Rughi, che sembrava un rifugio, si è rivelata una trappola mortale. Gli investigatori stanno verificando se i dispositivi di scarico del gas siano stati installati correttamente o se ci siano stati errori che hanno causato il rilascio di gas velenoso. La scena è stata scoperta questa mattina, quando i soccorritori sono entrati nell’abitazione e hanno trovato i corpi senza vita.
La villetta in località Rughi, a Porcari, si è trasformata da simbolo di riscatto in una trappola silenziosa. Una famiglia è stata sterminata nel sonno dal «killer invisibile», lasciando l’intera comunità lucchese sotto shock. Ad attirare l’attenzione sono stati i vicini e i parenti, preoccupati dal silenzio prolungato che proveniva dall’abitazione. Quando i soccorritori hanno fatto irruzione, si sono trovati davanti a una scena straziante: Arti e Jonida Kola, insieme ai figli Hajdar (22 anni) e Xhesika (15 anni), erano già privi di vita, uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio che hanno saturato le stanze durante la notte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondimenti su Famiglia Rughi
Famiglia uccisa dal monossido, mistero sull'installazione della caldaia: scarichi del gas disposti in maniera corretta? Cosa sappiamo
Una famiglia è stata trovata morta nel sonno, vittima di un’intossicazione da monossido di carbonio.
Famiglia sterminata dal monossido, scoperta choc sulla telefonata del figlio ai soccorritori
Una telefonata disperata arrivata poco prima delle 20 ha fatto scattare i soccorsi.
Ultime notizie su Famiglia Rughi
Argomenti discussi: Intera famiglia uccisa dal monossido di carbonio: padre madre e figli di 22 e 15 anni; Lucca, famiglia sterminata dal monossido di carbonio: morti padre, madre e due figli. Cos'è successo; Famiglia sterminata dal monossido, la caldaia era nuova; Famiglia sterminata dal monossido di carbonio: morti padre, madre e due figli. Una persona salvata in extremis.
Famiglia uccisa dal monossido a Porcari, l'ambulanza in ritardo per un'indicazione sbagliata. La figlia ha chiamato il 112 poi è svenutaUn'intera famiglia sterminata, una tragedia per cui sembra inevitabile domandarsi: si sarebbe potuta evitare? A due giorni dall'accaduto, emergono nuovi dettagli su cosa sia ... ilmessaggero.it
Lucca, intera famiglia uccisa dal monossido di carbonio: morti mamma, papà e figli di 15 e 22 anniUna famiglia di 4 persone è stata sterminata da una fuga di monossido di carbonio a Porcari (Lucca). Sono deceduti un uomo di 48 anni, sua moglie di 43 e i due figli di 22 e 15 anni. Salvo invece uno ... fanpage.it
Famiglia sterminata dal monossido, scoperta choc sulla telefonata del figlio ai soccorritori: l’errore fatale facebook
Quattro morti per monossido, una famiglia sterminata: a Porcari nel 1992 ci fu una strage analoga a quella di Rughi x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.