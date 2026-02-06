Una famiglia di Porcari è morta in casa a causa del monossido di carbonio. La villetta in località Rughi, che sembrava un rifugio, si è rivelata una trappola mortale. Gli investigatori stanno verificando se i dispositivi di scarico del gas siano stati installati correttamente o se ci siano stati errori che hanno causato il rilascio di gas velenoso. La scena è stata scoperta questa mattina, quando i soccorritori sono entrati nell’abitazione e hanno trovato i corpi senza vita.

La villetta in località Rughi, a Porcari, si è trasformata da simbolo di riscatto in una trappola silenziosa. Una famiglia è stata sterminata nel sonno dal «killer invisibile», lasciando l’intera comunità lucchese sotto shock. Ad attirare l’attenzione sono stati i vicini e i parenti, preoccupati dal silenzio prolungato che proveniva dall’abitazione. Quando i soccorritori hanno fatto irruzione, si sono trovati davanti a una scena straziante: Arti e Jonida Kola, insieme ai figli Hajdar (22 anni) e Xhesika (15 anni), erano già privi di vita, uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio che hanno saturato le stanze durante la notte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Famiglia sterminata dal monossido, focus sulla disposizione degli scarichi del gas

Una famiglia è stata trovata morta nel sonno, vittima di un'intossicazione da monossido di carbonio.

Una telefonata disperata arrivata poco prima delle 20 ha fatto scattare i soccorsi.

