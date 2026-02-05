Nelle scorse ore, a Porcari, un piccolo comune della provincia di Lucca, una famiglia è stata trovata senza vita. Il monossido di carbonio ha fatto la sua vittima silenziosa, entrando nelle case senza che nessuno se ne accorgesse, perché il gas non si vede né si sente. La scena ha lasciato tutti senza parole, e ora le forze dell’ordine cercano di capire come sia potuto accadere.

Nelle scorse ore a Porcari, piccolo comune nella provincia di Lucca, si è verificata una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. Quattro persone sono morte a causa di una fuga di monossido di carbonio nella loro abitazione di via Galgani: un uomo di 48 anni, sua moglie di 43 anni e i loro due figli di 22 e 15 anni. La famiglia, di origini albanesi, è stata trovata senza vita dai soccorritori. L’allarme è scattato dopo le 20, quando il fratello del capofamiglia, non riuscendo a contattare telefonicamente i parenti, ha raggiunto l’abitazione accompagnato dai carabinieri. Dopo aver bussato ripetutamente senza ricevere risposta, hanno forzato la porta d’ingresso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Monossido di carbonio, a Lucca una famiglia uccisa dal gas che non senti e non vedi

Approfondimenti su Lucca Tragedia

Questa notte a Porcari, un quartiere di Lucca, una famiglia di quattro persone ha perso la vita a causa del monossido di carbonio.

Una famiglia di quattro persone è morta per il monossido di carbonio in una casa a Rughi, nel comune di Porcari.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lucca Tragedia

Argomenti discussi: Milano, fuga di monossido di carbonio in asilo nido: ricoverati 11 bimbi; Cenano al ristorante: 18 persone intossicate da monossido di carbonio; Paura in un asilo nido a Milano: fuga di monossido di carbonio, 12 bimbi coinvolti, 2 insegnanti e 2 genitori; Famiglia uccisa da monossido di carbonio a Lucca: 4 vittime.

Lucca, intera famiglia di 4 persone morta per il monossido. Una quinta persona ricoverata in codice rossoTragedia a Rughi, vicino a Porcari, in provincia di Lucca: un’intera famiglia è stata intossicata dal monossido di carbonio. Hanno perso la vita padre, madre e due figli. Secondo quanto appreso, coinv ... affaritaliani.it

Lucca, il monossido di carbonio stermina padre, madre e due figliLa tragedia si sarebbe consumata ieri sera all'ora di cena. Leggermente intossicarti anche tre carabinieri intervenuti sul posto. Tra le cause il possibile guasto della caldaia ... ilgiornale.it

Forse una caldaia malfunzionante, il monossido di carbonio fa strage a Porcari, vicino Lucca. Un'intera famiglia ha perso la vita: padre, madre e due figli, la più piccola aveva 15 anni facebook

Forse una caldaia malfunzionante, il monossido di carbonio fa strage a Porcari, vicino Lucca. Un'intera famiglia ha perso la vita: padre, madre e due figli, la più piccola aveva 15 anni x.com