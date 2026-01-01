Colpo di pistola esploso in strada ferisce una donna in casa a Palermo

Un colpo di pistola esploso in strada ha ferito una donna di 34 anni, residente in Svizzera e tornata a Palermo per le festività. L’incidente è avvenuto nel quartiere Zen, dove la donna è stata colpita mentre si trovava a casa. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto, al momento senza ulteriori dettagli sulla dinamica e sui responsabili.

Una donna di 34 anni, residente in Svizzera e tornata a Palermo per le festività, è rimasta ferita da un colpo d’arma da fuoco nel quartiere Zen. Il proiettile esploso in strada, in via Rocky Marciano, ha mandato in frantumi il vetro di una finestra a l’ha raggiunta al collo mentre era con amici e parenti nel salotto di casa. Trasportata all’ospedale Villa Sofia, è stata medicata e dimessa.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

