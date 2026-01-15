Napoli 29enne ferito alla testa da un colpo di pistola | operato d’urgenza al Vecchio Pellegrini

A Napoli, un uomo di 29 anni è stato colpito alla testa da un colpo di pistola e trasportato in ospedale. L’intervento chirurgico d’urgenza si è reso necessario per stabilizzarlo. La vicenda è ancora sotto indagine, mentre le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire quanto accaduto.

Paura nella notte a Napoli, dove un 29enne napoletano è rimasto ferito alla testa da un colpo di pistola ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini. Il giovane è giunto al presidio sanitario intorno alle 2 ed è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile dalla parte frontale sinistra . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

