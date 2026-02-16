Colpito dalla vettura in uscita dal parcheggio | terzo investimento in poche ore

Un uomo di Aradeo è stato investito da un’auto mentre attraversava in piazza Mazzini, a Lecce, causando il terzo incidente di questo tipo in poche ore. L’automobilista stava uscendo dal parcheggio e non è riuscito a frenare in tempo. L’uomo non ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha preoccupato i residenti della zona. La scena si è svolta davanti a molti passanti, che hanno assistito alla scena inaspettata.

L'episodio nella centralissima piazza Mazzini di Lecce con una Fiat Panda che nel fare manovra ha urtato un uomo di Aradeo poi soccorso e trasferito in codice giallo a Scorrano L'uomo colpito è scivolato per terra. Immediata la richiesta di soccorsi con i sanitari del 118, che, arrivati sul posto, hanno prestato le prime cure all'uomo e ne hanno predisposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale di Scorrano. Visibilmente scosso anche il conducente della vettura. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia locale.