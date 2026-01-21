Terzo infortunio sul lavoro in poche ore a Ferrara | operaio di 23 anni gravissimo

A Ferrara, si registra il terzo infortunio sul lavoro in poche ore. Un giovane operaio di 23 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta da un lucernario in un capannone in fase di ristrutturazione a Codigoro. L'incidente evidenzia ancora una volta l'importanza di rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente in contesti di lavori in corso.

Ferrara, 21 gennaio 2026 – Un altro infortunio sul lavoro a Ferrara: un operaio di 23 anni è rimasto ferito gravemente, dopo essere caduto da un lucernario in un capannone in via di ristrutturazione a Codigoro (in provincia di Ferrara), di proprietà di un'azienda di Venezia. Il ragazzo ferito è originario della provincia di Ferrara ed è dipendente di un'impresa bergamasca. E' stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna e tuttora si trova in prognosi riservata. Intanto indagano sulle cause dell'infortunio i carabinieri e il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

