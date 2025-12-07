La Cremonese continua a volare | battuto 2 a 0 il Lecce in uno scontro-salvezza

Cremona, 7 dicembre 2025 – Il sogno della Cremonese, guidata in modo splendido da Davide Nicola, si sta facendo sempre più bello ed importante. Nella sfida con il Lecce, avversario diretto nella lotta per non retrocedere, la squadra grigiorossa riesce a conquistare tre punti che definire importanti è riduttivo e si regala un’iniezione di fiducia e di autoconvinzione che può rivelarsi decisiva per consentire a Bianchetti e compagni di proseguire il loro percorso fin qui ben al di sopra delle più rosee aspettative. Un consuntivo finale reso ancora più significativo dall’ottima partenza dei salentini, che nei primi minuti sfiorano l’immediato vantaggio in diverse circostanze (soprattutto con Stulic e Berisha). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Cremonese continua a volare: battuto 2 a 0 il Lecce in uno scontro-salvezza

