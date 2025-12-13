Colleferro Incontro istituzionale in Comune tra il Questore di Roma Dott Roberto Massucci il Principe Alvaro Jaime de Orleans-Borbon y Parodi-Delfino e il Sindaco della città Pierluigi Sanna

Il 12 dicembre, il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna ha incontrato presso il Comune il Questore di Roma, Dott. Roberto Massucci, e il Principe Alvaro Jaime de Orleans-Borbon y Parodi-Delfino, in un incontro istituzionale volto a rafforzare i rapporti tra le istituzioni.

