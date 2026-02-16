Colleferro cocaina in casa nonostante i domiciliari arrestato grazie al fiuto del cane Faro

A Colleferro, un uomo è stato arrestato ieri pomeriggio perché nascondeva cocaina in casa, nonostante fosse agli arresti domiciliari. La polizia ha scoperto la droga grazie al fiuto del cane “Faro”, che ha fiutato la sostanza nascosta in un armadio. Gli agenti hanno sequestrato circa 50 grammi di droga e portato in manette il sospettato, che aveva cercato di nascondersi tra le pareti della sua abitazione.

L'attività investigativa, frutto di una mirata azione di controllo del territorio, ha visto impegnati congiuntamente gli operatori della Squadra Investigativa e gli uomini delle Volanti del Commissariato di Colleferro, diretto dal dott. Antonio Mazza, in un servizio coordinato che ha confermato l'efficacia della sinergia tra i reparti. All'interno dell'abitazione è stato inoltre sequestrato materiale per il confezionamento, indice di una verosimile attività di spaccio ancora in corso, nonostante la misura cautelare a cui il soggetto era sottoposto. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato arrestato e accompagnato presso il carcere di Velletri, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.