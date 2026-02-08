Massa | trasportava un quintale di cocaina nel tir arrestato grazie al fiuto del cane antidroga

Durante un controllo nella zona industriale di Massa, vicino allo stadio, la polizia ha fermato un camion con targa straniera. Il conducente aveva fatto una sosta sospetta in un’area nota per furti ai mezzi. Il cane antidroga ha fiutato qualcosa di strano e ha portato gli agenti a scoprire un quintale di cocaina nascosto nel tir. L’uomo è stato subito arrestato.

MASSA – La Polizia di Stato ha arrestato a Massa, un uomo, di nazionalità romena, trovato in possesso di oltre un quintale di cocaina ad alta purezza. L'uomo viaggiava a bordo di un camion con targa straniera, fermato nella zona industriale di Massa, nei pressi dello stadio, durante un controllo scattato per una sosta sospetta in un'area spesso colpita da furti ai mezzi di trasporto. Fin dalle prime verifiche il conducente è apparso molto agitato e non è stato in grado di spiegare il motivo della sua presenza sul posto, nonostante dichiarasse che il carico di fertilizzanti fosse diretto in Puglia.

