Coccinelle celebra i 10 anni di Arlettis con una Limited Edition esclusiva in tre varianti metallizzate. Icona di stile e femminilità, disponibile dal 2 dicembre 2025. Ci sono creazioni che attraversano le stagioni e le tendenze con la naturalezza di un gesto ricercato. Icone che non appartengono ad un'epoca, ma al linguaggio universale dello stile. Arlettis è una di queste: una borsa che, da dieci anni, racconta una storia di eleganza, identità e fascino senza tempo. Nata nel 2015 sulle colline parmensi, dove le mani capaci sanno trasformare la pelle in emozione, è stata ispirata all'immagine anticonvenzionale e magnetica dell'attrice francese Arletty e ha saputo affermarsi in un panorama in continuo mutamento come un'icona dalla personalità autentica e inconfondibile.

© Lopinionista.it - Coccinelle Arlettis 10th Anniversary: eleganza senza tempo in edizione limitata