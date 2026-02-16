Cocaina tagliata con levamisolo | blitz della Stradale sventa affare milionario Un arresto
Gli agenti della Polizia Stradale di Cassino hanno bloccato un carico di cocaina tagliata con levamisolo, che avrebbe potuto fruttare circa un milione di euro. L’arresto di un uomo coinvolto nell’operazione è stato il risultato di un controllo di routine sulla strada. La droga, nascosta in sacchi di plastica, era pronta per essere distribuita nelle strade della zona.
Un carico di cocaina adulterata, pronto a trasformarsi in un business da circa un milione di euro, è stato intercettato dagli agenti della Polizia Stradale di Cassino durante un controllo di routine lungo la Casilina. Nel corso della perquisizione di una Renault Clio fermata per accertamenti, i poliziotti hanno rinvenuto cinque panetti da circa un chilo ciascuno, nascosti in un borsone. La sostanza, secondo le analisi eseguite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma, risultava tagliata con levamisolo, farmaco noto per essere uno degli adulteranti più diffusi nella cocaina. Dal quantitativo sequestrato si sarebbero potute ricavare circa 18.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Blitz antidroga finito con la morte di un uomo: convalidato l’arresto della coppia
Un'operazione antidroga a Presicce e Acquarica si è conclusa tragicamente con la morte di un uomo.
La droga era pronta per lo spaccio, blitz della Polizia al Cardeto: giovane trovato con cocaina e hashish
La Polizia di Ancona ha arrestato un giovane durante un blitz al Cardeto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Cocaina tagliata con l'antiepilettico: a Nordest è allarme nuove droghe acquistate sul dark web. «Aumenta vertiginosamente la mortalità»Tra i giovani del Nordest stanno circolando due nuove droghe. Una è sintetica ed è stata acquistata navigando nel dark web. L’altra consiste in un antiepilettico usato per tagliare la cocaina e ... ilgazzettino.it
Alessandra Vaccari La sostanza veniva tagliata a Roverbella, sequestrati 28 chili di hashish e un chilo di cocaina - facebook.com facebook
Brescia, muore un altro senzatetto: è il secondo in poche ore. Ipotesi malore o droga tagliata male milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com