Cocaina tagliata con levamisolo | blitz della Stradale sventa affare milionario Un arresto

Gli agenti della Polizia Stradale di Cassino hanno bloccato un carico di cocaina tagliata con levamisolo, che avrebbe potuto fruttare circa un milione di euro. L’arresto di un uomo coinvolto nell’operazione è stato il risultato di un controllo di routine sulla strada. La droga, nascosta in sacchi di plastica, era pronta per essere distribuita nelle strade della zona.

Un carico di cocaina adulterata, pronto a trasformarsi in un business da circa un milione di euro, è stato intercettato dagli agenti della Polizia Stradale di Cassino durante un controllo di routine lungo la Casilina. Nel corso della perquisizione di una Renault Clio fermata per accertamenti, i poliziotti hanno rinvenuto cinque panetti da circa un chilo ciascuno, nascosti in un borsone. La sostanza, secondo le analisi eseguite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma, risultava tagliata con levamisolo, farmaco noto per essere uno degli adulteranti più diffusi nella cocaina. Dal quantitativo sequestrato si sarebbero potute ricavare circa 18.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Un'operazione antidroga a Presicce e Acquarica si è conclusa tragicamente con la morte di un uomo.

La Polizia di Ancona ha arrestato un giovane durante un blitz al Cardeto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.