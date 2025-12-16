Blitz antidroga finito con la morte di un uomo | convalidato l’arresto della coppia

Un'operazione antidroga a Presicce e Acquarica si è conclusa tragicamente con la morte di un uomo. Restano in carcere Antonio Viola, 35 anni, e Alessia Potenza, 26, arrestati durante un blitz notturno dai poliziotti del commissariato di Taurisano, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

PRESICCE-ACQUARICA - Restano in carcere Antonio Viola, 35 anni, e Alessia Potenza, 26, arrestati nella notte tra l'11 e il 12 dicembre scorso dai poliziotti del commissariato di Taurisano per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Ieri il giudice per le indagini preliminari del.

