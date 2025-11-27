Isola d' Elba sbarca dal traghetto con 500 grammi di cocaina nascosti nell' auto | arrestato
Aveva con sé 500 grammi di cocaina pronta per essere spacciata all'Elba, ma un 36enne di origine nordafricana è stato prontamente fermato non appena sceso dal traghetto e arrestato dai carabinieri di Portoferraio. L'uomo, imbarcatosi da Piombino, è stato fermato per un controllo di routine al. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Altre letture consigliate
Isola d'Elba, vacanze, info, foto e curiosità - facebook.com Vai su Facebook
Sbarca a Portoferraio con oltre mezzo chilo di cocaina, arrestato operaio 36enne - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portoferraio hanno arrestato un operaio 36enne di origini nordafricane residente in Toscana, poiché trovato in possesso di oltre ... Da msn.com
Isola d'Elba, sbarca dal traghetto con 500 grammi di cocaina nascosti nell'auto: arrestato - La droga era in un involucro nascosto nel bagagliaio: per il 36enne sono scattati poi i domiciliari ... livornotoday.it scrive