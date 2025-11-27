Isola d' Elba sbarca dal traghetto con 500 grammi di cocaina nascosti nell' auto | arrestato

Aveva con sé 500 grammi di cocaina pronta per essere spacciata all'Elba, ma un 36enne di origine nordafricana è stato prontamente fermato non appena sceso dal traghetto e arrestato dai carabinieri di Portoferraio. L'uomo, imbarcatosi da Piombino, è stato fermato per un controllo di routine al. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

