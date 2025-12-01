Cnpr Forum | astensionismo in crescita la politica non parla più ai cittadini

“La partecipazione attiva al voto è in continuo calo. Uno dei motivi principali è la perdita del rapporto diretto tra elettore e candidato; inoltre, i social hanno progressivamente “spersonalizzato” i rapporti, riducendo il coinvolgimento nella vita politica del Paese. I giovani si sentono lontani dalle istituzioni perché spesso non riescono a comprendere cosa facciano concretamente parlamentari e rappresentanti politici: i tempi sono così rapidi che diventa difficile anche solo seguire il cambiamento. La logica del ‘tutto e subito’, tipica della modernità, mal si concilia con l’impegno politico, che richiede ascolto, pazienza e partecipazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cnpr Forum: astensionismo in crescita, la politica non parla più ai cittadini

