Cnf Greco risponde agli avvocati per il No alla Riforma Nordio | Vi capisco quelle interviste sul sito pubblicate senza la mia autorizzazione

Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense, replica alla lettera aperta di un gruppo di legali schierati sul No alla riforma Nordio che ha lamentato come sul sito istituzionale del CNF siano state pubblicate diverse interviste di Greco a favore del “sì”. «Il Consiglio Nazionale Forense è un organo istituzionale che rappresenta l’intera classe forense – così come il suo Presidente – e, dunque, non potrebbe mai schierarsi a favore o contro una riforma costituzionale come quella di cui si discute », avevano scritto i legali. Greco in sostanza dà loro ragione. Esprime « condivisione sul disappunto espresso » anche perché «la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio nazionale forense di mie interviste sul quesito referendario è stata un’iniziativa da me non autorizzata ».🔗 Leggi su Open.online

Nel 2025, la giustizia italiana ha attraversato un momento di cambiamento, con importanti riforme e il rispetto degli impegni del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il ministro Nordio ha dichiarato che il 2025 rappresenterà un anno di svolta per le riforme della giustizia in Italia, evidenziando l'importanza di rispettare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

