Nordio | Molti all’opposizione sono pro riforma della Giustizia ma votano no per politica Sul sito del ministero una foto a fumetti

Nel 2025, la giustizia italiana ha attraversato un momento di cambiamento, con importanti riforme e il rispetto degli impegni del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nordio ha evidenziato come molti oppositori siano favorevoli alle riforme ma votino contro per motivi politici. Sul sito del ministero, una foto a fumetti ha attirato l’attenzione, sottolineando l’importanza di un percorso di trasformazione e di mantenimento degli impegni presi.

Il 2025 è stato «un anno di svolta» per la giustizia italiana, «sia sul fronte delle riforme sia per il rispetto degli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza». Lo ha affermato il ministro Carlo Nordio, intervenendo in Aula alla Camera per la relazione annuale sullo stato della giustizia. Nel suo intervento, Nordio ha sottolineato come l’Italia si collochi al primo posto in Europa per i finanziamenti ricevuti nell’ambito del Pnrr, un risultato che, secondo il ministro, «testimonia la credibilità del Paese e l’efficacia delle politiche messe in campo dal governo». Sul sito del ministero danno notizia dell’intervento del Guardasigilli con una foto a fumetti.🔗 Leggi su Open.online

Nordio: molti all’opposizione sono per la riforma della giustizia, ma votano “no” per politicaIl ministro Nordio ha sottolineato che molti all’opposizione sostengono la riforma della giustizia, ma votano “no” per motivi politici.

Nordio alla Camera: «Il 2025 un anno di svolta per le riforme». Sul sito del ministero una foto a fumettiIl ministro Nordio ha dichiarato che il 2025 rappresenterà un anno di svolta per le riforme della giustizia in Italia, evidenziando l'importanza di rispettare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

NORDIO: Riforma della GIUSTIZIA attua piano P2 Se opinione di GELLI giusta perché non seguirla

Argomenti discussi: Il valore di cambiare idea, la riforma e 156 citazioni: ecco la giustizia di Nordio; Referendum: i cattolici e alcuni dubbi sul sì; Carriere separate, Nordio nel suo libro insiste: Pd ingenuo, la riforma tutelerà i governi; Da Vassalli a Nordio, cosa non va negli aiutini dei democratici per il Sì.

Nordio: molti all’opposizione sono per la riforma della giustizia, ma votano no per politica«Deve essere chiaro che la riforma della Giustizia, che mira ad attuare una rivoluzione processuale di 40 anni fa, non è né contro la magistratura, né contro l’opposizione, né ... msn.com

Giustizia, Nordio: Riforma non è contro nessuno, molti dell'opposizione a favoreLa riforma costituzionale della giustizia non è contro la magistratura né contro l'opposizione né contro nessuno. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio alla Camera nelle comunicazioni ... adnkronos.com

NORDIO: " I GIUDICI INADEGUATI DEVONO CAMBIARE MESTIERE". IL SINDACATO: COMINCIATE A MANDARE A CASA MOLTI GIUDICI DEL TRIBUNALE DI BARI ALTRO CHE INADEGUATI COME PASSARELLA, MASCOLO, MARRONE, MASTROPASQ - facebook.com facebook

«I risultati per me non sono sufficienti, questo è l’anno in cui si cambia marcia. Però la magistratura vanifica molti provvedimenti». Verissimo, infatti la riforma Nordio è solo un primo passo. Ecco qualche suggerimento. x.com