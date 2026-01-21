Nordio alla Camera | Il 2025 un anno di svolta per le riforme Sul sito del ministero una foto a fumetti

Il ministro Nordio ha dichiarato che il 2025 rappresenterà un anno di svolta per le riforme della giustizia in Italia, evidenziando l'importanza di rispettare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sul sito del ministero è stata pubblicata anche una foto a fumetti, accompagnando le dichiarazioni ufficiali con un’immagine più informale.

Il 2025 è stato «un anno di svolta» per la giustizia italiana, «sia sul fronte delle riforme sia per il rispetto degli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza». Lo ha affermato il ministro Carlo Nordio, intervenendo in Aula alla Camera per la relazione annuale sullo stato della giustizia. Nel suo intervento, Nordio ha sottolineato come l’Italia si collochi al primo posto in Europa per i finanziamenti ricevuti nell’ambito del Pnrr, un risultato che, secondo il ministro, «testimonia la credibilità del Paese e l’efficacia delle politiche messe in campo dal governo». Sul sito del ministero danno notizia dell’intervento del Guardasigilli con una foto a fumetti.🔗 Leggi su Open.online

Boom di accessi da IP cinesi sul sito del Ministero della Difesa: le informazioni consultateDal 23 dicembre 2025, si è registrato un aumento significativo di accessi provenienti da indirizzi IP cinesi sul sito del Ministero della Difesa.

Al via alla Camera le comunicazioni del ministro Nordio sulla giustiziaOggi alla Camera si svolgono le comunicazioni del ministro Nordio sulla giustizia.

