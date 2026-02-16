Clv aumento di capitale da 20 milioni

Clv ha deciso di aumentare il capitale di 20 milioni di euro per finanziare la sua trasformazione. La banca Lombardo Veneto punta a diventare un istituto che combina servizi commerciali e di finanza specializzata, rispondendo alle nuove esigenze del mercato. Nei prossimi mesi, l’azienda punta a rafforzare la sua presenza nel settore e ad ampliare le offerte ai clienti.

IL CREDITO Lombardo Veneto cambia pelle e progetta la sua trasformazione da banca commerciale a banca che integra la parte commerciale con quella di finanza specializzata. E non esclude l’apertura di nuovi sportelli tra Veneto, Lombardia e Milano, in particolare. Anche per questa ragione è partito un aumento del capitale fino alla concorrenza di 20 milioni di euro, già autorizzato da Banca d’Italia, a sostegno del piano industriale 2026-2029. L’aumento di capitale sarà offerto in opzione e prelazione agli attuali soci (150), con successiva possibilità di sottoscrizione dell’inoptato da parte di nuovi investitori, così da favorire la piena riuscita del rafforzamento patrimoniale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Clv, aumento di capitale da 20 milioni Credito Lombardo Veneto, aumento di capitale da 20 milioni: la metà garantiti da nuovi investitori Credito Lombardo Veneto ha concluso con successo un aumento di capitale da 20 milioni di euro, metà dei quali garantiti da nuovi investitori. Roma, nuovo aumento di capitale: la proprietà sale a 800 milioni Roma annuncia un nuovo aumento di capitale, portando il patrimonio della proprietà americana a 800 milioni di euro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Clv, aumento di capitale da 20 milioni. Clv, aumento di capitale da 20 milioniIL CREDITO Lombardo Veneto cambia pelle e progetta la sua trasformazione da banca commerciale a banca che integra la ... quotidiano.net Credito Lombardo Veneto, aumento di capitale da 20 milioni: la metà garantiti da nuovi investitoriIl prossimo passo sarà un rinnovo della governance, con l’ingresso di nuove personalità coerenti con il cambio di business model ed i nuovi equilibri nell’azionariato Credito Lombardo Veneto (Banca ... bergamonews.it