Roma annuncia un nuovo aumento di capitale, portando il patrimonio della proprietà americana a 800 milioni di euro. Questa operazione rafforza la stabilità finanziaria del club, confermando il suo impegno a consolidare la propria posizione competitiva. L’operazione rappresenta un passo importante nel rafforzamento della struttura patrimoniale, contribuendo alla crescita sostenibile della società e alla solidità del progetto sportivo.

Nuovo segnale forte della proprietà americana. La Roma consolida il proprio assetto finanziario con un’operazione che rafforza ulteriormente la struttura del club. Nel corso di un’assemblea societaria tenutasi a fine dicembre, è stato deliberato l’ incremento dell’aumento di capitale, che passa da 650 a 800 milioni di euro. La misura aggiorna il piano varato originariamente nel 2019, ai tempi della gestione James Pallotta, e ne proroga il termine ultimo di esecuzione al 31 dicembre 2026. La mossa rientra nella strategia di lungo periodo del Friedkin Group. Solo nella stagione 202526 sono già stati immessi 50 milioni di euro, mentre l’investimento complessivo riconducibile a Dan Friedkin ha ormai sfondato quota 970 milioni: tra acquisizione del club, OPA e gestione ordinaria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, nuovo aumento di capitale: la proprietà sale a 800 milioni

