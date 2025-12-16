Credito Lombardo Veneto aumento di capitale da 20 milioni | la metà garantiti da nuovi investitori

Credito Lombardo Veneto ha concluso con successo un aumento di capitale da 20 milioni di euro, metà dei quali garantiti da nuovi investitori. L’iniziativa mira a sostenere il nuovo piano di sviluppo della banca, rafforzandone la posizione sul mercato e favorendo la crescita futura.

Credito Lombardo Veneto (“Banca CLV”) annuncia la chiusura con successo dell’ aumento di capitale per un totale 20 milioni di euro, deliberato a supporto dell’esecuzione del nuovo piano di sviluppo della Banca. I soci storici hanno confermato in modo significativo il proprio impegno nel progetto, sottoscrivendo complessivamente 10 milioni di euro. La restante parte dell’aumento di capitale è stata integralmente sottoscritta e versata da nuovi investitori, con una domanda che ha superato l’ammontare offerto, a conferma dell’interesse del mercato verso il progetto industriale dell’istituto bresciano. Bergamonews.it

