Curling maschile Italia travolta dalla Cina | ora il cammino verso le semifinali si complica

L’Italia ha subito una pesante sconfitta contro la Cina nel curling maschile a Milano-Cortina 2026, perdendo con un punteggio di 11-4. La sconfitta riduce le possibilità di qualificazione e rende più difficile raggiungere le semifinali. Nella partita di oggi, gli azzurri hanno avuto difficoltà a mantenere il ritmo e sono stati superati nettamente dagli avversari asiatici.

Gli azzurri cedono nettamente alla formazione asiatica nel round robin di Milano-Cortina 2026. Il ko per 11-4 pesa in classifica e rende decisivi i prossimi impegni contro le big del girone. L’Italia del curling maschile inciampa in una delle giornate più delicate del torneo olimpico di Milano-Cortina 2026. Contro la Cina arriva una sconfitta pesante nel punteggio e nelle conseguenze: 11-4 il risultato finale, con la partita chiusa in anticipo al termine del settimo end. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Classifica curling maschile: si complica il cammino dell’Italia, Svezia ultima! L’Italia ha perso contro la Germania nel terzo match del torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, facendo complicare la sua strada verso le fasi finali. LIVE Italia-Svezia 4-9, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurri fuori fase, si complica il cammino verso la semifinale Questa sera gli azzurri di curling hanno perso contro la Svezia con il punteggio di 4-9. Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'Italia alza la voce! Mosaner fenomenale, Svizzera travolta 12-4; LIVE Italia-Cechia 8-2, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri non sbagliano un tiro! Cechia travolta con facilità; Milano Cortina, storico oro per il brasiliano Braathen nello slalom gigante. Gli italiani in gara; Italia perfetta, 8-2 alla Cechia! Constantini-Mosaner sognano i Playoff. LIVE Italia-Cina 4-11, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: match disastroso degli azzurri, le semifinali diventano un miraggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:59 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cina. Grazie per aver seguito l'evento in nostra ... oasport.it Per l’Italia maschile del curling si è fatta duraHa perso nettamente contro la Cina, e ora dovrà vincere le prossime tre partite per qualificarsi alle semifinali: le notizie sulle Olimpiadi man mano che arrivano ... ilpost.it ITALIA vs CINA Curling Maschile Precisione, strategia e concentrazione massima sul ghiaccio! Gli Azzurri affrontano la Cina in una sfida intensa, dove ogni stone può fare la differenza Olimpiadi Invernali Milano Cortina Testa fredda, cu - facebook.com facebook LIVE Italia-Cechia, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: non si può più sbagliare - x.com