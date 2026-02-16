Class action Millemiglia Alitalia passeggeri vincono causa contro Italia Loyalty | via libera al risarcimento

Il Tribunale di Roma ha deciso che l’Italia Loyalty deve pagare un risarcimento agli ex clienti MilleMiglia, innescando una vittoria per i passeggeri coinvolti. La causa nasce dal fatto che molti utenti hanno accusato l’azienda di aver modificato in modo unilaterale le condizioni del programma, causando disagi e perdite di punti accumulati nel tempo. Ora, i passeggeri interessati possono chiedere il risarcimento seguendo le modalità stabilite dalla sentenza, con tempi e requisiti specifici.

Gli ormai ex soci MilleMiglia hanno vinto la class action contro Italia Loyalty S.p.A. Il tribunale di Roma ha accolto le richieste di chi aderiva al programma fedeltà dell’estinta Alitalia. Questi infatti possedevano un tesoretto di miglia, con il quale avrebbero potuto ottenere altri biglietti gratis o scontati per volare con la compagnia. L’esito è di 2 centesimi di euro per ogni miglia che dimostreranno di avere in portafoglio alla data del 27 ottobre 2021. Vittoria della class action MilleMiglia Il tribunale di Roma ha dato ragione alla class action degli ex soci del programma MilleMiglia di Alitalia. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Class action Millemiglia Alitalia, passeggeri vincono causa contro Italia Loyalty: via libera al risarcimento MilleMiglia: Tribunale Roma condanna Italia Loyalty a risarcimento per miglia inutilizzate dopo il fallimento Alitalia. Il Tribunale di Roma ha deciso di condannare Italia Loyalty a pagare un risarcimento ai soci di MilleMiglia, dopo il fallimento di Alitalia che ha lasciato miglia inutilizzate. Alitalia, svolta per chi aveva la tessera «MilleMiglia». 168 soci vincono la class action: ecco come ottenere il rimborso Il tribunale di Roma ha deciso che 168 clienti di Alitalia, coinvolti nella causa collettiva, riceveranno un risarcimento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alitalia, svolta per chi aveva la tessera MilleMiglia. 168 soci vincono la class action: ecco come ottenere il rimborso; Hai perso migliaia (o milioni) di miglia MilleMiglia con il fallimento di Alitalia? Oggi puoi trasformarle in soldi; MilleMiglia, gli ex soci vincono la class action: Due centesimi per ogni miglia posseduta; I frequent flyer Millemiglia hanno vinto la class action, Alitalia Loyalty (Trenitalia) condannata. Alitalia MilleMiglia, vinta la class action: ecco come chiedere il rimborso, pari a 2 centesimi per miglioUna svolta attesa da anni per migliaia di italiani che hanno accumulato punti con ... msn.com MilleMiglia, gli ex soci vincono la class action: Due centesimi per ogni miglia possedutaIl Tribunale di Roma condanna Italia Loyalty Spa (oggi controllata da Trenitalia) al pagamento del risarcimento a 168 aderenti allo storico programma fedeltà di Alitalia, artefici di un’azione collett ... msn.com