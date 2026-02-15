MilleMiglia | Tribunale Roma condanna Italia Loyalty a risarcimento per miglia inutilizzate dopo il fallimento Alitalia

Il Tribunale di Roma ha deciso di condannare Italia Loyalty a pagare un risarcimento ai soci di MilleMiglia, dopo il fallimento di Alitalia che ha lasciato miglia inutilizzate. La sentenza arriva a seguito di una causa avviata dai soci, che avevano accumulato punti senza poterli usare. La decisione stabilisce che Italia Loyalty deve rimborsare due centesimi per ogni miglio non utilizzato, una cifra che rappresenta una piccola vittoria per chi ha perso crediti di viaggio.

MilleMiglia, la Rivincita dei Soci: Il Tribunale Condanna Italia Loyalty a Rimborsare Due Centesimi per Ogni Miglio. Il Tribunale di Roma ha dato ragione ai soci del programma fedeltà MilleMiglia di Alitalia, condannando Italia Loyalty Spa a risarcire due centesimi di euro per ogni miglio accumulato. La sentenza, emessa il 15 febbraio 2026, riconosce i danni subiti a seguito del fallimento della compagnia aerea e delle successive modifiche al programma, aprendo la strada a potenziali azioni legali da parte di altri utenti. Il Contesto: MilleMiglia e il Fallimento di Alitalia. La storia di MilleMiglia è indissolubilmente legata al declino e al fallimento di Alitalia.