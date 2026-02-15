Alitalia svolta per chi aveva la tessera MilleMiglia 168 soci vincono la class action | ecco come ottenere il rimborso

Arriva una svolta attesa da anni per i fedelissimi dell'ex compagnia aerea Alitalia. Il tribunale di Roma ha accolto la causa collettiva promossa da 168 soci dello storico programma fedeltà «MilleMiglia», stabilendo che hanno diritto a un risarcimento economico per i punti accumulati tra il 2018 e il 2021 e mai utilizzati. La sentenza non riguarda solo i ricorrenti originali, ma apre una finestra di opportunità per migliaia di altri risparmiatori che si trovano nelle stesse condizioni. La quantificazione del danno è stata fissata in 2 centesimi di euro per ogni miglio posseduto alla data del 27 ottobre 2021, una cifra a cui andranno sommati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati fino al momento del saldo effettivo.