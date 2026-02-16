Elana Meyers Taylor ha vinto l’oro nel monobob femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, grazie a una gara perfetta che le ha permesso di superare Nolte e conquistare il primo posto a 41 anni. La atleta americana ha dimostrato di essere ancora una delle migliori in questa disciplina, facendo registrare un tempo record durante la corsa decisiva.

Elana Meyers Taylor ha conquistato la medaglia d’oro nel monobob femminile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La statunitense è stata in grado di completare una rimonta sensazione. Laura Nolte, infatti, stava comandando la gara sin dalla prima manche, ma nella giornata odierna la 41enne nativa di Oceanside ha messo in scena due discese straordinarie. Il coronamento di una grandissima carriera. Meyers Taylor, infatti, aveva già conquistato 3 argenti e 2 bronzi olimpici. Le mancava solo l’oro. Elana Meyers Taylor ha concluso con il tempo complessivo di 3:57.93 (59.49, 59.85, 59. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Clamoroso ribaltone nel monobob! Elana Meyers scavalca Nolte ed è oro olimpico a 41 anni!

Nolte ha perso l’oro nel monobob femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo un finale sorprendente che ha coinvolto Meyers Taylor.

La gara di monobob alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si è accesa quando Meyers Taylor ha scavalcato Nolte in classifica, spinta dalla volontà di conquistare la vetta.

